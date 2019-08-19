В центре Киева нашли машину с мужчиной без сознания, водкой и женскими трусами

Фото: https://twitter.com/vasilymaximov

В Киеве в понедельник, 19 августа, на пересечении улиц Институтской и Садовой прохожие обратили внимание на автомобиль Mercedes, который стоял посреди проезжей части. В машине на российских номерах находился мужчина, который не реагировал на стук, сообщает "Информатор".

Когда прибыли патрульные, то они увидели что Mercedes был закрыт изнутри. Полицейские рассказали, что они вызвали медиков и спасателей КАРС, чтобы они выбили стекло. Когда удалось открыть двери, то оказалось, что мужчина находился без сознания и не приходил в чувства. Медики в срочном порядке госпитализировали пострадавшего в больницу.

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Фото: https://twitter.com/vasilymaximov

Стоит отметить, что возле водительского сидения в подстаканнике стояла открытая бутылка водки, а на зеркале заднего вида в салоне висели женские трусики. Что именно произошло с водителем и в каком он состоянии — выясняется. Предварительный диагноз: отравление неизвестными веществами.

Личность водителя не установлена, так как никаких документов не нашли. Следственно-оперативная группа изъяла все вещи из автомобиля, а саму машину отправили на штрафплощадку.

Также в Киеве 19 августа вечером на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись Tesla и Range Rover. Изначально сообщалось, что в ДТП пострадали трое пешеходов и водитель Tesla, однако позже медики "скорой" сообщили о пяти пострадавших пешеходах

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате столкновения легковушки с автобусом погибли три человека.

Напомним, в Винницкой области произошло тройное ДТП. В результате на месте инцидента погибли два водителя, еще одного пассажира госпитализировали.

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