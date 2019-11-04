В центре Киева залило водой улицу Пушкинскую: видео

По данным пользователей соцсетей, вода стекает не в ливневки, а в сторону станции метро

Фото: Ihor Ivanov/Facebook

В Киеве после прорыва трубы с водой на столичной Борщаговке в понедельник, 4 ноября, произошло новое коммунальное ЧП в центре города. Об этом сообщают пользователи Facebook.

В частности, как сообщил Игорь Иванов на своей странице, водоканал проводит какие-то работы и выпускает всю воду на улицу Пушкинскую. При этом вода стекает не в предназначенные для этого ливневки, а в сторону станции метро "Театральная".

Реклама

Напомним, не так давно в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате чрезвычайного происшествия улицу затянуло паром.

Также летом в центре Киева произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины в сторону станции метро "Олимпийская".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама