В центре столицы обнаружили останки троих людей

В центре Киева нашли останки троих людей. Страшную находку обнаружила киевлянка, которая прогуливалась подольскими холмами.

Чтобы достать останки из-под земли, на место выехала группа поисковиков. С ними отправилась и команда "Сегодня".

На месте находки, на одном из подольских холмов, Киев виден, как на ладони. Видно левый и правый берега, и даже Днепр. Именно ради такого пейзажа Ирина пришла сюда с друзьями. Но перед самым подъемом на гору обратила внимание на что-то странное.

"Здесь как раз дожди были, и эта выбоина, не такая глубокая, как сейчас. И мы нашли там – два черепа лежало и, наверное, грудная клетка", – рассказывает киевлянка Ирина Голованова.

По ее словам, кости были расположены так, что было видно – останки людей лежали один на другом.

На место выехала группа исследователей из Союза "Народная память". Эти ребята ищут и перезахоранивают останки военных. Берутся достать и загадочную находку. Но земля замерзла, превратившись в камень.

Спустя неделю "Сегодня" возвратились на место находки. Территорию оградили красной лентой.

Лопаты копают сантиметр за сантиметром, искатели вгрызаются в землю. Сначала делают археологический стол – обкапывают территорию. Затем берутся за кости. Но на изъятие останков у них разрешения нет. Зато есть у правоохранителей.

"Мы нашли человеческие останки, нужна группа, если это кости не со Второй мировой, то это судмедэкспертиза", – объясняют исследователи.

Но здесь мы замечаем, что сверху за раскопками наблюдают неизвестные. Люди спускаются ближе и, когда узнают об останках покойников в центре столицы, приходят в состояние шока.

"Жутко. Надеюсь, это не современное какое-то убийство", – говорит жительница Киева Татьяна Скорик.

Впоследствии в ход идут шпатель и щетки. Здесь важно ничего не повредить. И наконец – первая зацепка.

"По зубам трудно сказать, насколько они древние. Но это фрагмент черепа", – объясняют исследователи.

Пол, возраст и расу без экспертизы установить трудно, говорят исследователи. Но коричневый цвет кости свидетельствует, что пролежала она в центре столицы как минимум полвека.

"Можно предполагать, что это пролежало больше 50 лет, а может и больше. Может быть и 100-летней давности. Надо хотя бы установить период, это криминал или не криминал. Если, может быть, это жертвы сталинского периода, военнослужащие, пленные", – говорит председатель правления Всеукраинской общественной организации "Союз Народная Память" Ярослав Жилкин.

Кость за костью достают и укладывают на эксгумационный баннер. Почти финал. Но металлоискатель сигнализирует: в почве есть еще что-то.

"Было проверено металлоискателем, никакого металла, за исключением кусочка руды, найдено не было. Останки полностью голые и босы", – объясняет в результате специалист-поисковик "Союза "Народная память" Никита Дрожча.

Как три тела оказались в овраге в центре Киева, и пролежали более полвека незамеченными – должно выяснить следствие. Полиция забрала все на экспертизу. Она продлится несколько месяцев и должна дать больше зацепок. Если таких не найдется – останки похоронят на кладбище для неизвестных.

Ранее в Житомирской области, вблизи села Шумск, исследователи обнаружили массовое захоронение гражданских лиц. За одну неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых.

Кроме того, человеческие останки нашли в центре Ивано-Франковска. На массовое захоронение натолкнулись коммунальщики, когда прокладывали кабель у озера. Через пару часов обнаружили более полсотни скелетов.

Ранее сообщалось о массовом захоронении в воинской части. 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал.У жертв простреленные черепа, сохранилась даже одежда.

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