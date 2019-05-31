В Ровенской области на территории бывшей тюрьмы нашли человеческие останки

Возможно, это жертвы НКВД, на некоторых остались следы огнестрельных ранений

Фото: Facebook

В городе Дубно Ровенской области, на территории бывшей тюрьмы, во время ремонтных работ нашли массовые захоронения жертв НКВД.

Как прокомментировал ситуацию мэр Дубно Василий Антонюк: "В течении почти 30 лет не было возможности провести поисковые работы, поскольку этому мешала неконструктивная позиция высшего руководства пенитенциарной службы и отдельных силовых структур".

Все изменилась после того как воспитательно – трудовая колония прекратила свое существование и в пустующие здания решили передислоцировать воинскую часть А1994.

Теперь, в рамках программы "Память", полным ходом идут раскопки. В обнаруженном массовом захоронении нашли останки 19 человек. Из них 16 человек мужского пола, 3 женской. В 4-х человек обнаружены следы огнестрельных ранений в височной области черепа. Отбор материалов и поверхностное обследование продолжается.

Ранее в областном центре Волыни, на территории историко-культурного заповедника "Старый Луцк", нашли массовое захоронение людей и сейчас там идет работа по эксгумации человеческих останков.

А не так давно во Львове на территории костела святого Лазаря нашли массовые захоронения людей.

Ранее человеческие останки нашли в центре Ивано-Франковска. На массовое захоронение натолкнулись коммунальщики, когда прокладывали кабель у озера. Через пару часов обнаружили более полсотни скелетов.

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