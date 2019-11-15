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На Ровенщине нашли захоронения воинов УПА, закатанные в асфальт

15 ноября, 14:31

Все головы бойцов разбиты, а один череп оказался с пулей в голове

В Ровенской области, в селе Иванчи, в трех метрах от админздания Рафаловского карьера археологи раскопали братскую могилу воинов УПА, убитых во время Второй мировой. 14 останков нашли в гробах и ящиках, где могло быть по два-три скелета. Об этом сообщают в Володимирецкой РГА.

Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Все головы разбиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы. Об этом рассказал руководитель археологической экспедиции Владимир Харчук.

Все найденные останки эксгумируют и упакуют в отдельные пакеты, чтобы оставить возможность их идентифицировать даже после перезахоронения. Местные власти уже занимаются организацией их перезахоронения.

Ранее в Житомирской области, вблизи села Шумск, исследователи обнаружили массовое захоронение гражданских лиц. За одну неделю поисковики эксгумировали останки 29 человек. Всего на этой территории нашли останки более 170 убитых.

Кроме того, человеческие останки нашли в центре Ивано-Франковска. На массовое захоронение натолкнулись коммунальщики, когда прокладывали кабель у озера. Через пару часов обнаружили более полсотни скелетов.

Ранее сообщалось о массовом захоронении в воинской части. 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал.У жертв простреленные черепа, сохранилась даже одежда.

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УПА Ровно останки захоронения

Источник: Сегодня

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