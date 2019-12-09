В двух столичных детсадах у детей обнаружили острую кишечную инфекцию

В Киеве в период 5-6 декабря зарегистрированы несколько случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в столице.
Так, было зарегистрировано три случая заболевания в яслях-саду № 812 в Деснянском районе и два случая среди воспитанников специализированной школы-детского сада I степени "Золотой ключик" с углубленным изучением иностранного языка с первого класса
В заведениях отобрали образцы пищевых продуктов, смывы и взяли пробы воды. В детсаду №812 по результатам проверки нашли нарушения на кухне, в хранении продуктов и в их обработке. В "Золотом ключике" также есть проблемы с хранением продуктов и состоянием помещений, в которых они хранятся.
Ранее сообщали, что в июле-2019 на пляжах Киева нашли кишечную палочку .
А в апреле-2019 в киевском детсаду у четырех детей обнаружили острую кишечную инфекцию .
Также сообщалось, что в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей.
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