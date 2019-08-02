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В КГГА назвали безопасным пешеходный мост, на котором произошло обрушение

Сегодня, 15:57

В горадминистрации заявили, что переправа находится под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост»

/ Фото: Информатор

В КГГА назвали безопасным пешеходный мост, на котором произошло обрушение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Происшествия В горадминистрации заявили, что переправа находится под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост»

Парковый пешеходный мост на Труханов остров, на котором в пятницу, 2 августа, произошло обрушение верхней части конструкций одной из опор, - безопасный для пешеходов, сооружение находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На мосту проводят дополнительные обследования. По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противорычагов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный). Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования", - говорится в сообщении.

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Напомним, что обрушение произошло около полудня. Мост не перекрывался, по нему гуляют пешеходы.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее сообщалось о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах

При этом несколько раз стекло трескалось на полу моста.

Ранее также сообщалось об аварийном состоянии моста Патона. "Сегодня" специально прогулялась по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1 543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

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Киев обрушение пешеходный мост

Источник: Сегодня

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