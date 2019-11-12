В КГГА прокомментировали возобновление стройки на крыше дома на Майдане

Фото: Максим Бахматов/Facebook

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали возобновление работ на скандальной стройке на крыше дома на Майдане Незалежности.

Как уточняет пресс-служба КГГА, после появления сообщений о новых работах на крыше здания по улице Софийской специалисты Шевченковской РГА остановили возведение стен надстройки, которые, по словам владельца, якобы понадобились, чтобы выстроить балку потолка на необходимый уровень. Строительные материалы, которые обнаружили во дворе дома, сейчас находятся под контролем служб района.

"С адвокатами владельцев договорились: до встречи владельца помещения и главы Шевченковской РГА не осуществлять никаких работ. На встрече должны были согласовать и письменно зафиксировать договоренности, график и порядок работ по восстановлению конструкции крыши. По неизвестным причинам строители начали осуществлять подъем материалов на крышу. Как только это стало известно, председатель Шевченковской РГА за 30 минут организовал вывоз строительных материалов со двора на хранение. Мы рассчитываем на встречу с владельцами как можно быстрее", – сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

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Если выяснится, что владелец снова проводил строительство надстройки, а не ремонт крыши, то власти будут обращаться в правоохранительные органы.

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Напомним, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Ранее департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

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