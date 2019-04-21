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В Киеве активистка Femen обнажилась у избирательного участка, где голосовал Зеленский

Сегодня, 12:28

Молодая женщина обнажилась по пояс, оставшись в брюках

Фото: Veronika Melkozerova/Facebook
Фото: Veronika Melkozerova/Facebook.

В Киеве активистка движения Femen обнажилась возле избирательного участка, где голосовал шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Когда кандидат зашел на участок, она разделась по пояс, оставшись в брюках, и выкрикивала: "Хватит насиловать страну", передают "Українські новини". Также на животе у нее была надпись "Зеленский – кот в мешке".

Фото: Veronika Melkozerova/Facebook
Фото: Veronika Melkozerova/Facebook

При этом девушка заявила, что выступает против обоих кандидатов. Обнаженную активистку не задерживали.

Отметим, что Зеленский голосовал в здании колледжа морского и речного флота.


Напомним, что в Кривом Роге на избирательном участке, который находится на базе Криворожского национального университета, избирательница съела свой бюллетень. А в Киевской области мужчина сбежал с бюллетенем с избирательного участка.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег Киев, выборы, Зеленский, femen, голосование

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