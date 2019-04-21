В Кривом Роге избирательница съела бюллетень

Полиция зафиксировала и другие нарушения на выборах

Фото: Сегодня

В Кривом Роге на избирательном участке, который находится на базе Криворожского национального университета, избирательница съела свой бюллетень.

Как сообщает сайт Первый городской, предварительно, инцидент произошёл около 10:40. Горожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент там работают правоохранители.

Кроме того, по состоянию на 10:00 в день голосования в полицию города пять раз обратились по нарушениям избирательного законодательства. Так, в Терновском районе на избирательный участок, который находится на базе ДК "Первомайский", горожанин 36 лет получил бюллетень и разорвал его. В полиции составили протокол как мелкое хулиганство.

В Покровском районе на один из избирательных участков явился мужчина 45 лет. Прямо на месте он распивал алкоголь. На него также составили протокол. Правонарушителям грозит штраф.

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Как сообщалось, в Донецкой области избирательный участок не открылсяиз-за саботажа членов комиссии.

Между тем ЦИК обнародовал первые данные о явке на выборах.

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