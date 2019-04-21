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В Кривом Роге избирательница съела бюллетень

Сегодня, 12:04

Полиция зафиксировала и другие нарушения на выборах

Фото: Сегодня

В Кривом Роге на избирательном участке, который находится на базе Криворожского национального университета, избирательница съела свой бюллетень.

Как сообщает сайт Первый городской, предварительно, инцидент произошёл около 10:40. Горожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент там работают правоохранители.

Кроме того, по состоянию на 10:00 в день голосования в полицию города пять раз обратились по нарушениям избирательного законодательства. Так, в Терновском районе на избирательный участок, который находится на базе ДК "Первомайский", горожанин 36 лет получил бюллетень и разорвал его. В полиции составили протокол как мелкое хулиганство.

В Покровском районе на один из избирательных участков явился мужчина 45 лет. Прямо на месте он распивал алкоголь. На него также составили протокол. Правонарушителям грозит штраф.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Как сообщалось, в Донецкой области избирательный участок не открылсяиз-за саботажа членов комиссии.

Между тем ЦИК обнародовал первые данные о явке на выборах.

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Тег выборы, нарушения, бюллетень, Кривой Рог

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Источник:

Сегодня

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