В Киеве автомобиль слетел в Русановский канал (видео)

В субботу, 29 февраля, около 21:40 в районе жилого массива Русановка в Днепровском районе Киева, где ранее легковушка перевернулась на крышу, водитель легковушки слетел с трассы и упал в Русановский канал.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением, что и привело к аварии.
Как стало известно, спасатели вытащили из машины пассажира легковушки. Жив ли водитель и в каком он состоянии, пока неизвестно.
Ранее в Дарницком районе Киева на выезде из города в Бортничах произошло серьезное ДТП. В результате аварии погиб мужчина и еще четыре человека были травмированы.
Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель "Славуты" врезался в забор и уснул в машине копов.
Кроме того, на Одесской трассе, на въезде в Киев, легковушка Subaru на большой скорости насмерть сбила пешехода, который пытался перебежать дорогу.
Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.
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