В Киеве BMW влетел в столб и загорелся

Происшествие произошло на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект

В Киеве во вторник вечером, 29 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся автомобиль. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Водитель с множественный травмами госпитализирован, сообщает dtp.kiev.ua.

"Столб разорвал BMW на части и вошел в салон до задних сидений. Водитель в тяжелом состоянии в реанимации... после столкновения автомобиль загорелся", – говорится в сообщении.

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Ранее в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Севастопольской площади с участием двух автомобилей, в результате которого было заблокировано движение троллейбусов.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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