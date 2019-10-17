В Киеве эвакуировали людей из Хозяйственного суда: названа причина

Эвакуация была проведена после получения сообщения о минировании

Фото: Хозяйственный суд Киева/Facebook

После задержания телефонного "террориста" в Барышевке, в Киеве после сообщения о минировании эвакуировали людей из помещений Хозяйственного суда на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщается на странице в Facebook учреждения.

"По сообщению анонимного звонка стало известно о факте заминирования помещений Хозяйственного суда города Киева. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители", - говорится в сообщении.

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Также в сети появилось видео происходящего под зданием суда.

Ранее в Киеве задержали очередного псевдоминера, который, находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, снова совершил аналогичное преступление.

Кроме того, не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна заминирований. "Сегодня" разобрались, что толкает людей на безрассудные поступки. Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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