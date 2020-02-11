Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

11 февраля, 06:25

Она получила очень тяжелые травмы

В Киеве на улице Оноре де Бальзака автомобиль на полном ходу сбил пешехода. Водитель Ford сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся. На место выехала патрульная полиция и медики.

Девушка получила очень тяжелые травмы. Об этом пишет Информатор.

Реклама

Как оказалось, 29-летняя девушка переходила дорогу на пешеходном переходе в районе улицы Каштановая. Она ступила на зебру, но это не остановило водителя Ford. Тот на огромной скорости сбил пешехода и, не сбрасывая скорость, продолжил движение.

Вскоре автомобиль с характерными повреждениями нашли неподалеку во дворах. Владелец оставил транспортное средство и сбежал. Полиция наведалась по месту жительства подозреваемого, но и там его не оказалось. Поиски мужчины продолжаются, а врачи борются за жизнь девушки.

Напомним, что ранее в Киеве произошло тройное ДТП.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев авария ДТП пешеходный переход девушка Ford

Источник: kiev.informator.ua

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали "героев" парковки (фото)Видео
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробности
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробностиПроисшествия
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастисьПроисшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробности
В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...