В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

В Киеве на улице Оноре де Бальзака автомобиль на полном ходу сбил пешехода. Водитель Ford сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся. На место выехала патрульная полиция и медики.

Девушка получила очень тяжелые травмы. Об этом пишет Информатор.

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Как оказалось, 29-летняя девушка переходила дорогу на пешеходном переходе в районе улицы Каштановая. Она ступила на зебру, но это не остановило водителя Ford. Тот на огромной скорости сбил пешехода и, не сбрасывая скорость, продолжил движение.

Вскоре автомобиль с характерными повреждениями нашли неподалеку во дворах. Владелец оставил транспортное средство и сбежал. Полиция наведалась по месту жительства подозреваемого, но и там его не оказалось. Поиски мужчины продолжаются, а врачи борются за жизнь девушки.

Напомним, что ранее в Киеве произошло тройное ДТП.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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