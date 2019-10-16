В Киеве горело заброшенное здание

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве после спасения при пожаре в Голосеевском районе двух человек бойцы столичного главка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание на Кольцевой, 64, в Святошинском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, сообщение о пожаре в недействующем здании поступило в штаб в 21:44.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в одноэтажном недействующем здании на площади 50 кв. м. В 22:19 пожар был локализован, а в 22:58 – ликвидирован. В результате возгорания разобраны 50 кв. м кровли и перекрытия", – говорится в сообщении.

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К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

К счастью, в результате никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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