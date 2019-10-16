Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

В Киеве горело заброшенное здание

16 октября, 09:20

ЧП произошло на Кольцевой, 64, в Святошинском районе

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве после спасения при пожаре в Голосеевском районе двух человек бойцы столичного главка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание на Кольцевой, 64, в Святошинском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, сообщение о пожаре в недействующем здании поступило в штаб в 21:44.

"По прибытию было установлено, что пожар возник в одноэтажном недействующем здании на площади 50 кв. м. В 22:19 пожар был локализован, а в 22:58 – ликвидирован. В результате возгорания разобраны 50 кв. м кровли и перекрытия", – говорится в сообщении.

Реклама

К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

К счастью, в результате никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

В тренде
Жить в небоскребе: сколько стоят квартиры в самых высоких домах Киева (инфографика)
Фото: moygrad

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расправа прямо на свадьбе: На одного
Расправа прямо на свадьбе: На одного "вора в законе" в Украине стало меньшеПроисшествия
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)
В Киеве задержали четверых мужчин с оружием, взрывчаткой и гранатами (видео)Происшествия
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)
Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)Происшествия
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видео
В Киеве мужчина на Range Rover руками выломал шлагбаум: видеоПроисшествия
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машин
В Киеве во дворах домов сгорело шесть машинПроисшествия
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видео
Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...