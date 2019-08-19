В Киеве и области произошло сразу две аварии с "тяжеловесами": фото

На Брест-Литовском шоссе водитель легковушки Chevrolet врезался сначала в отбойник, потом отлетел в грузовик-автовоз

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

В конце прошлой недели в столице и области произошло две аварии с участием крупногабаритного транспорта.

Одно ДТП случилось на Брест-Литовском шоссе. По предварительным данным, водитель легковушки Chevrolet двигался в сторону центра Киева и потерял управление. Авто врезалось сначала в отбойник, потом отлетело в грузовик-автовоз, который перевозил семь новеньких машин, после чего перевернулось на крышу. Водитель был пристегнут и не пострадал.

А на трассе Киев — Одесса возле села Снежки бензовоз MAN выехал на обочину и перевернулся: в результате аварии цистерна разгерметизировалась и из нее начало вытекать топливо. Откачивали его спасатели.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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