Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве ищут мужчину, который напал на девушку и изнасиловал ее

3 июля, 17:49

Полиция сообщила приметы преступника

Фото: Pixabay

В Шевченковском районе Киева пытаются установить личность мужчины, который надругался над девушкой по адресу улица Владимира Сальского, 11. После содеянного мужчина скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел 2 июля около 13:15, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, девушка 1994 года рождения возвращалась домой. Когда она зашла в парадное, то за ней зашел мужчина. После того, как девушка открыла дверь, то нападавший силой затолкал ее в квартиру. Далее он повалил ее на кровать и попытался сорвать одежду, избил. В какой-то момент мужчина начал ее фотографировать, а после этого ушел. Также стало известно, что девушку изнасиловали пальцами.

Сейчас полиция пытается установить личность подозреваемого. Его приметы: рост 180—185 сантиметров, около 30 лет, волосы русые, короткие, лицо худое с впадинами на щеках, худощавого телосложения, был одет в синие шорты и черную футболку.

Момент, как нападавший уходил из парадного, попал на камеру видеонаблюдения. В полиции уточнили, что в Шевченковском районе — это единичный случай. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку, полиция задержала 27-летнего подозреваемого. Кроме того, в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.

Также в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки. 

Напомним, что украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, полиция, изнасилование, розыск

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве ищут мужчину, который напал на девушку и изнасиловал ее". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Педофилов – кастрировать": Ляшко собрал подписи за внеочередное заседание ВР

Вчера, 18:55

Законы об открытом реестре и химической кастрации педофилов нельзя откладывать ни на день, убежден Ляшко

Подозреваемый в уничтожении Boeing MH17 ранее отсидел на Ровенщине за изнасилование

25 июня, 17:26

Сейчас Леонид Харченко пытается притвориться погибшим

В Умани средь бела дня изнасиловали несовершеннолетнюю

24 июня, 13:45

Преступника ищет вся полиция Черкасской области

В Мариуполе мужчина пытался изнасиловать ребенка и угрожал ножом

24 июня, 03:45

Потерпевшая направлялась на компьютерные курсы

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии 

Алиев рассказал, как разыгрывал темнокожих в киевском «Динамо»

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Сегодня, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь