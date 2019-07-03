В Киеве ищут мужчину, который напал на девушку и изнасиловал ее

Полиция сообщила приметы преступника

Фото: Pixabay

В Шевченковском районе Киева пытаются установить личность мужчины, который надругался над девушкой по адресу улица Владимира Сальского, 11. После содеянного мужчина скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел 2 июля около 13:15, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, девушка 1994 года рождения возвращалась домой. Когда она зашла в парадное, то за ней зашел мужчина. После того, как девушка открыла дверь, то нападавший силой затолкал ее в квартиру. Далее он повалил ее на кровать и попытался сорвать одежду, избил. В какой-то момент мужчина начал ее фотографировать, а после этого ушел. Также стало известно, что девушку изнасиловали пальцами.

Сейчас полиция пытается установить личность подозреваемого. Его приметы: рост 180—185 сантиметров, около 30 лет, волосы русые, короткие, лицо худое с впадинами на щеках, худощавого телосложения, был одет в синие шорты и черную футболку.

Момент, как нападавший уходил из парадного, попал на камеру видеонаблюдения. В полиции уточнили, что в Шевченковском районе — это единичный случай. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Киеве изнасиловали 15-летнюю девушку, полиция задержала 27-летнего подозреваемого. Кроме того, в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.

Также в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки.

Напомним, что украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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