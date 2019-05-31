В Киеве ищут взрывчатку в здании ВККС

Полиция проверяет полученную информацию о минировании

Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В столичную полицию второй день подряд продолжают поступать сообщения о минировании зданий. Так, в пятницу, 31 мая, правоохранители получили информацию о минировании здания Высшей квалификационной комиссии судей, сообщает "Укринформ".

В пресс-службе столичного главка Нацполиции уточнили, что на данный момент проводится проверка сообщения. Подробности уточняются.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.

При этом проблема ложных минирований коснулась и стратегических объектов в Киевской области. Так, в регионе за один день поступили анонимные сообщения о минировании атомной электростанции и аэропорта. Оба сообщения поступили в первой половине дня вчера, 30 мая. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже – Международного аэропорта "Борисполь". Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.

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