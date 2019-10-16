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В Киеве машину "героя парковки" забросали мусором

16 октября, 14:07

Жители улицы Салютной проучили водителя

/ Фото: dtp.kiev.ua

Жители столицы продолжают бороться с "героями парковок", которые часто загораживаю машинами пешеходные переходы и тротуары. Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua", киевляне на улице Салютной проучили отличившегося мастерством парковки водителя, забросав его машину пакетами с мусором.

"Урок от жильцов Киева на Салютной "как не надо парковать авто". Хорошо, что не кирпичи", - говорится в сообщении паблика, где также опубликованы фото.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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Фото: moygrad

Напомним, в городе началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить. Кстати, сам реестр админнарушений пока работает в тестовом режиме, но скоро должен пройти регистрацию в Минюсте. В инспекции заверяют, что получат полный доступ к этой базе уже к концу августа.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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Киев мусор герой парковки

Источник: Сегодня

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