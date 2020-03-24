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В Киеве на Левобережной водитель умер за рулем и спровоцировал масштабное ДТП

24 марта, 01:41

Елена Вус

Медики, прибывшие на место происшествия, уже ничем не смогли помочь

В понедельник вечером, 23 марта, недалеко от станции метро "Левобережная" в Киеве, где ранее произошел мощный взрыв, водителю SsangYong стало плохо прямо за рулем.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своемTelegram-канале.

Медики, прибывшие на место происшествия, уже ничем не смогли помочь – мужчина умер, так и не приходя в сознание.

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Из-за столкновения его авто с другими транспортными средствами на дороге образовалась масштабная пробка.

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Фото: t.me/KyivOperativ

Ранее в Киеве на Чоколовском бульваре 52-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и протаранил ограждение. Машина получила серьезные повреждения, как и забор, водитель же чудом уцелел и даже отказался от медицинской помощи.

А на проспекте Бажана в понедельник, 23 марта, произошло смертельное ДТП. Тут автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с инкассаторским автомобилем. В результате столкновения легковушка загорелась. Известно о двух погибших.

Также в Киеве два водителя устроили ссору со стрельбой.

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Киев смерть водители левобережная за рулем

Источник: Сегодня

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