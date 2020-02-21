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В Киеве на полном ходу такси врезалось в бетонную стену

21 февраля, 09:29

В аварии обошлось без серьезных травм

В Киеве в ночь на пятницу, 12 февраля, произошло очередное ДТП с автомобилем такси.

Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua", на Набережном шоссе водитель Chevrolet на полном ходу врезался в бетонную стену.

Водитель был пристегнут, также сработали подушки безопасности. Обошлось без тяжелых травм.

Ранее в Киеве водитель такси Skoda устроил серьезное ДТП. По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Так, Skoda сначала въехала в автомобиль Volkswagen на улице Эстонской. Потом водитель такси пытался скрыться с места ДТП и на перекрестке Туполева и Салютной въехал в машины, которые стояли на светофоре.

При этом в столице на Лесном массиве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев ДТП такси

Источник: Сегодня

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