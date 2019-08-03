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В Киеве на вокзалах ищут взрывчатку

Сегодня, 22:18

К поездам пассажиров пускают только через подземный переход

/ Фото: Сегодня

В Киеве на вокзалах ищут взрывчатку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB,%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB,%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Происшествия К поездам пассажиров пускают только через подземный переход

В Киеве в субботу вечером, 3 августа, закрыли Центральный и Южный ж/д вокзалы.

В полиции "Сегодня" сообщили, что получили сообщение о минировании.

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Фото: Сегодня

Как рассказали очевидцы, к поездам пускают только через подземный переход.

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Ранее со столичного железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" эвакуировали полторы тысячи человек. Причиной эвакуации послужило очередное сообщение о минировании железнодорожного хаба.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров

При этом проблема ложных минирований коснулась и стратегических объектов в Киевской области. Так, в регионе за один день поступили анонимные сообщения о минировании атомной электростанции и аэропорта. Оба сообщения поступили в первой половине дня вчера, 30 мая. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже – Международного аэропорта "Борисполь". Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.

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Киев вокзал заминирование минирование

Источник: Сегодня

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