В Киеве на вокзалах ищут взрывчатку

В Киеве в субботу вечером, 3 августа, закрыли Центральный и Южный ж/д вокзалы.
В полиции "Сегодня" сообщили, что получили сообщение о минировании.
Фото: Сегодня
Как рассказали очевидцы, к поездам пускают только через подземный переход.
Ранее со столичного железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" эвакуировали полторы тысячи человек. Причиной эвакуации послужило очередное сообщение о минировании железнодорожного хаба.
Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров.
При этом проблема ложных минирований коснулась и стратегических объектов в Киевской области. Так, в регионе за один день поступили анонимные сообщения о минировании атомной электростанции и аэропорта. Оба сообщения поступили в первой половине дня вчера, 30 мая. Неизвестные сообщили сначала о минировании Чернобыльской атомной электростанции, а позже – Международного аэропорта "Борисполь". Оба объекта были обследованы специалистами. Взрывчатка или подозрительные предметы обнаружены не были.
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