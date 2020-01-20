В Киеве нетрезвый водитель Mitsubishi разбил шесть машин на проспекте Науки (фото)

Фото: Kyiv Artyl

В Киеве на проспекте Науки утром в понедельник, 20 января, произошло масштабное ДТП – нетрезвый водитель Mitsubishi протаранил шесть машин. Об этом сообщается в паблике Kyiv Artyl в Facebook.

"Предварительно, нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и разбил шесть легковых автомобилей: Suzuki, Audi, ВАЗ, Mercedes, Volkswagen и ГАЗель", - говорится в сообщении.

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В результате аварии пострадал пассажир Mitsubishi.

В паблике сообщается, что у виновника аварии в крови было обнаружено 2.09 промилле алкоголя.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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