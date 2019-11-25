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В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)

25 ноября, 10:22

Из-за обрыва контактной линии жители Троещины и Радужного вынуждены были идти пешком

В Киеве в понедельник, 25 ноября, в результате обрыва троллейбусной контактной линии целые жилмассивы Троещина и Радужный оказались буквально "отрезаны" от города. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, ЧП произошло недалеко от ТРЦ SkyMall, троллейбусы остановились и не курсировали, а люди вынуждены были идти пешком в обоих направлениях.

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Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

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Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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транспорт Киев коллапс

Источник: Сегодня

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