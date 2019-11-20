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В Днепре контактный провод рухнул на маршрутки и авто: город сковала пробка

20 ноября, 10:42

Из-за аварии приостановлено движение троллейбусных маршрутов

Днепр, в котором недавно произошло масштабное ДТП, с самого утра 20 ноября сковала пробка – на Набережной Победы оборвался контактный провод и рухнул прямо на маршрутки и автомобили.

Как сообщает "Информатор", около 6:00 в районе перекрестка с Крестьянским спуском оборвался контактный провод, питающий троллейбусы. Он упал на проезжающие под ним автомобили.

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Провод разбил стекла у двух заполненных пассажирами маршрутках и помял кузов и оторвал боковое зеркало у Lada. Это все стало причиной огромной пробки – от кольца и до Мерефо-Херсонского моста. Также из-за аварии приостановлено движение нескольких троллейбусных маршрутов.

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Сейчас на месте работают патрульный экипаж, копы опрашивают свидетелей.

Напомним, не так давно в Днепре трамвай загорелся во время движения – вспыхнула коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра.

Также мы сообщали, что в Днепре достаточно троллейбусов и трамваев, но управлять ими некому – в городе не хватает водителей, хотя открыто около 200 вакансий. Чтобы обучить кадры, открыли первый городской центр по подготовке. Полсотни будущих работников уже осваивают науку.

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