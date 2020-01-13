В Киеве почти неделю ищут парня с татуировкой в виде совы

Никита Бабенко был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, серые брюки, кроссовки белого цвета с синими вставками, черную шапку

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/

Столичные правоохранители сообщают о розыске 18-летнего Никиты Бабенко, который ушел из дома в Киеве еще 7 января и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост Никиты 180 см, у него среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Он был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, серые брюки, кроссовки белого цвета с синими вставками, черную шапку. У парня на руке есть тату в виде совы.

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Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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