Под Днепром взорвали банкомат и украли наличные
Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении
В селе Черкасское Новомосковского района подорвали банкомат ПриватБанка. По предварительной версии, в него запустили газ, вследствие чего произошло замыкание, и аппарат буквально разорвало.
Банкомат стоял в магазине "Дубки" на улице Лесной. Взрыв прогремел 25 июня около 3:20, сообщает Информатор. Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег было в момент кражи — пока выясняют.
Личности преступников, как и их количество, пока не установлены — этим вопросом занимаются следователи. Полиция оцепила место происшествия и сейчас опрашивает всех возможных свидетелей. Злоумышленников активно ищут.
Напомним, в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.
Ранее в поселке Рогань Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли из него кассеты с деньгами.
Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка.
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