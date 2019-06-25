Под Днепром взорвали банкомат и украли наличные

Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении

Фото: Delo.ua.

В селе Черкасское Новомосковского района подорвали банкомат ПриватБанка. По предварительной версии, в него запустили газ, вследствие чего произошло замыкание, и аппарат буквально разорвало.

Банкомат стоял в магазине "Дубки" на улице Лесной. Взрыв прогремел 25 июня около 3:20, сообщает Информатор. Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег было в момент кражи — пока выясняют.

Личности преступников, как и их количество, пока не установлены — этим вопросом занимаются следователи. Полиция оцепила место происшествия и сейчас опрашивает всех возможных свидетелей. Злоумышленников активно ищут.

Напомним, в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

Ранее в поселке Рогань Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли из него кассеты с деньгами.

Также мы писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка.

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