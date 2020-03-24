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В Киеве поймали 20-летнего грабителя, который напал на прохожего

24 марта, 13:14

Мила Князьская-Ханова

Ему грозит до шести лет тюрьмы

Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении киевлянина. Молодой парень ударил потерпевшего и забрал у него телефон, но наряд полка полиции особого назначения оперативно разыскал злоумышленника, рассказали в полиции Киева.

Так, в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины о том, что на улице Набережно-Корчеватской неизвестный избил его и отобрал смартфон. Для задержания злоумышленника спецназовцы начали отработку района.

"Фигурант сразу после преступления скрылся, но полицейские разыскали правонарушителя. Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон заявителя. Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – ранее не судимый уроженец Закарпатской области, 2000 года рождения. Мы проверяем его причастность к совершению имущественных преступлений на территории столицы", – рассказал следователь Голосеевского управления полиции Олег Яковченко.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Суд избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее столичные оперативники задержали в Одессе подозреваемого в серии разбойных нападений на почтовые отделения по всей Украине. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Харьковской области. Молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз его "добычей" стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в столичном отделении "Новой почты" на бульваре Ярослава Гашека. Грабитель использовал маску и оружие, явившись в почтовое отделение перед его закрытием.

Также столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев грабеж избил полицейские фигурант

Источник: Сегодня

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