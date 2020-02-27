Дерзкое ограбление "Новой почты" в Киеве: появились неожиданные детали (видео)

Пользователи социальных сетей предполагают, что в столице орудует серийный грабитель

После вооруженного ограбления отделения "Новой почты", которое произошло в Днепровском районе Киева, в социальных сетях появились новые подробности инцидента.

Напомним, 26 февраля мужчина в военной форме и медицинской маске подошел к кассе НП на бульваре Ярослава Гашека, достал пистолет и потребовал отдать ему деньги. Это запечатлели камеры видеонаблюдения и кадры ограбления появились в сети.

Паблик "Киев Оперативный" отметил, что подобный инцидент произошел на проспекте Петра Григоренко, 33/44. Там вечером 10 февраля также вооруженный мужчина совершил ограбление отделения "Новой почты". В паблике предполагают, что оба нападения совершил один и тот же мужчина.

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В сети опубликовано видео ограбления на проспекте Григоренко, о котором мы также ранее писали:

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

Напомним, ранее в Дарницком районе столицы двое неизвестных напали на сотрудника Нацакадемии прокуратуры Украины. Мужчину начали избивать, отняли мобильные телефоны, наручные часы и паспорт.

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