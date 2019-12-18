В Киеве пожарные спасли малышку, застрявшую в батарее

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в среду, 18 декабря, произошло необычное ЧП: четырехлетняя Софийка, играясь во время занятий в детском юношеском центре творчества, неудачно упала и ее рука застряла в батарее. На место происшествия на Голосеевском проспекте вызвали спасателей, рассказали в ГСЧС столицы.

Прибывшие на место спасатели быстро освободили девочку из ловушки. Бойцы отряда технической службы слили воду из системы отопления, и с помощью гидравлических специнструментов разрезали батарею. Рука девочки не пострадала.

После небезопасного приключения девочка фотографировалась со спасателями и очаровательно улыбалась. После чего отправилась выступать в новогоднем спектакле.

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"Мама Софийки очень благодарна спасателям Ивану, Сергею и Евгению за помощь в освобождении малышки! После всего малявка еще успела выступить на сцене в новогодней сказке", – рассказала киевлянка Ксения Левченко.

Ранее в Киеве патрульные полицейские спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал с балкона.

"В любой момент могло произойти непоправимое. И патрульный Андрей Грицюк, не колеблясь, принял решение подняться к ребенку собственными силами. Полицейский по стене поднялся на второй этаж, где его уже ждал сосед. А потом начал шаг за шагом приближаться к мальчику. Малыш был сильно напуган и все время плакал. К счастью, полицейскому удалось уговорить малыша обнять его за шею и таким образом спуститься вместе вниз, где их уже поджидали медики", – говорится в сообщении.

Ранее в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Эксперты говорят, что в прошлом году на подоконниках не удержались по меньшей мере две сотни детей. Как защитить малышей, узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел шесть этажей. Спас ребенка прохожий.

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