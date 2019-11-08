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В Киеве произошел новый прорыв на теплотрассе: видео

8 ноября, 14:31

Новое коммунальное ЧП произошло на улице Назаровской

Видео: Kyiv LIVE

В Киеве после масштабного прорыва на теплотрассе на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели в пятницу, 8 ноября, произошло новое коммунальное ЧП.

Как сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE, новый прорыв на теплотрассе произошел уже на улице Назаровской в Шевченковском районе.

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"Судя по количеству аварий, киевлянам в этом году стоит надеяться на очень теплую зиму", – говорится в сообщении канала, где также опубликовано видео с места инцидента.

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Подробнее о коммунальном коллапсе в центре столицы, где машина провалилась под асфальт, смотрите в сюжете:

Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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Киев коммуналка прорыв

Источник: Сегодня

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