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В Киеве произошел взрыв возле жилых домов: видео с места инцидента

11 декабря, 08:17

Взрыв был сильным, так как его слышали жители близлежащих домов

В Киеве в ночь на среду, 11 декабря, на парковке на Милютенко, 18, на Лесном массиве, произошел взрыв и пожар в будке охраны. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

На данный момент о потерпевших не сообщается. Также отмечается, что взрыв был сильным, так как его слышали жители близлежащих домов.

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Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома легковушка наехала на взрывчатку – прогремел взрыв. Инцидент произошел около 19:00 6 декабря на улице Демеевская, 55. На место сразу же примчались патрульные, спасатели и взрывотехники.

Также возле элитного жилого комплекса на улице Чайковского в Харькове прогремел взрыв. Целью преступников была Toyota Camry, за рулем которой находился зять бывшего заместителя областного прокурора. Из-за взрыва пострадали припаркованные рядом Audi и Nissan Qashqai. Подозреваемые в покушении на харьковского адвокатаскрылись с места взрыва на автомобиле Opel. Легковушку преступников нашли сожженной за кладбищем на улице Пушкинской.

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Киев взрыв пожары

Источник: Сегодня

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