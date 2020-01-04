В Киеве пропала 13-летняя школьница

Альбина Тирон ушла из дома на бульваре Высоцкого 3 января

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция просит помочь разыскать 13-летнюю девочку Альбину Тирон, которая 3 января ушла из дома на бульваре Высоцкого и до сих пор не вернулась.

Как сообщает пресс-служба главка полиции Киева, на вид девочке 15-16 лет, рост 162 см, у нее худощавое телосложение, русые длинные и прямые волосы, карие глаза. Над губой слева – темная родинка.

Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф поверх куртки.

Фото: соцсети Реклама

По факту исчезновения девочки начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – безвестно отсутствует.

Кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят сообщать в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22 или 102.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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