В Киеве пропала 17-летняя девушка

Девушка была одета в пальто серого цвета, зеленую шапку, джинсы и замшевые темно-коричневые ботинки

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv/

Столичные правоохранители сообщают о розыске 17-летней Марии Малинки, которая ушла 7 января из дома и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, рост девушки 178 см, телосложение худощавое, темно-русые волосы. Она была одета в пальто серого цвета, зеленую шапку, джинсы и замшевые темно-коричневые ботинки.

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Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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