Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве прорвало канализацию: нечистоты затопили трамвайные пути

6 мая, 09:48

Из-за ЧП утром задерживается движения ряда трамваев

Ребенок взорвал канализацию Фото: pixabay
Ребенок взорвал канализацию Фото: pixabay.

В Киеве утром в понедельник, 6 мая, возникли перебои в движении трамваев в результате прорыва недалеко от станции метро "Черниговская" канализационной системы, так как нечистоты затопили трамвайные пути. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"С 8:50 задерживается движение трамвайных маршрутов №№ 22, 28, 33, 35 на ул. Хоткевича – ул. Краковской в направлении ст. м. "Лесная" и ДВРЗ по причине затопления трамвайных путей из-за прорыва канализационной системы", – говорится в сообщении.

На месте работают коммунальщики.

Ранее мы сообщали, что в прошлом месяце на улице Гната Хоткевича, 1-в произошло лобовое столкновение трамваев №28 и №22. В результате ДТП пострадали три человека.


Также в Харькове трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Также на харьковском проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, трамваи, канализация

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве прорвало канализацию: нечистоты затопили трамвайные пути". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве из-за ДТП остановилось движение скоростных трамваев: фото с места происшествия

23 апреля, 18:08

На месте образовалась пробка из трамваев

В центре Киева остановились трамваи и троллейбусы

22 апреля, 11:52

На Майдане автохам заблокировал движение троллейбуса, а на площади Победы движение трамваев парализовало ДТП

В Киеве возле вокзала столкнулись два скоростных трамвая

16 апреля, 10:18

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Трамвайные пути в городах Украины могут стать "зелеными зонами"

14 марта, 16:28

В Минрегионе сделали новое предложение по изменению строительных норм

Топ-13 животных-убийц: удивительно, но факт

Обильное питье: печальные последствия

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Почему подбор соперника для Усика в супертяжах – это кошмар

Теракты на Шри-Ланке: погибли дети самого богатого человека Дании

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

Легендарный воин викингов оказался женщиной

Месси установил очередное невероятное достижение

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Лиса радуется приходу хозяина (видео)

Как привязанность к матери влияет на развитие детей