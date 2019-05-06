В Киеве прорвало канализацию: нечистоты затопили трамвайные пути
Из-за ЧП утром задерживается движения ряда трамваев
В Киеве утром в понедельник, 6 мая, возникли перебои в движении трамваев в результате прорыва недалеко от станции метро "Черниговская" канализационной системы, так как нечистоты затопили трамвайные пути. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".
"С 8:50 задерживается движение трамвайных маршрутов №№ 22, 28, 33, 35 на ул. Хоткевича – ул. Краковской в направлении ст. м. "Лесная" и ДВРЗ по причине затопления трамвайных путей из-за прорыва канализационной системы", – говорится в сообщении.
На месте работают коммунальщики.
Ранее мы сообщали, что в прошлом месяце на улице Гната Хоткевича, 1-в произошло лобовое столкновение трамваев №28 и №22. В результате ДТП пострадали три человека.
Также в Харькове трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Также на харьковском проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора.
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