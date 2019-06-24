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В Киеве проверяют сообщения о минировании всех роддомов, ТЦ и супермаркетов

24 июня, 13:44

Под волну "минирований" попало более десяти торговых центров

В Харькове снова ищут взрывчатку
В Харькове снова ищут взрывчатку. Фото: Нацполиция

В Киеве в понедельник, 24 июня, к правоохранителям продолжают поступать сообщения о минировании зданий в столице. В частности, неизвестные сообщили о минировании всех роддомов, ТЦ и супермаркетов. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Очередное заминирование – на этот раз: ТРЦ: SkyMall, Глобус, Украина, Lavina, Гулливер, Арт Молл, Проспект, Район, Караван, Магеллан, Квадрат Нео, Ретровиль, Метрополис. Все продуктовые супермаркеты: Ашан, АТБ, Сильпо, Терра, ИКЕА, Эпицентр. Все родильные дома", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция проверяет сообщения о минировании всех корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киевского национального университета технологий и дизайна. В высших учебных заведениях сегодня проходят экзамены, а студенты не могут попасть в помещения вузов и вынуждены сдавать сессию на улице. Также отметим, что похожая ситуация сложилась сегодня и в Житомире.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве "заминировали" несколько станций метро, в связи с чем на одной из центральных станций произошла давка.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.


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Тег Киев, роддом, супермаркет, минирование, тц

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