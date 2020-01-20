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В Киеве разыскивают пропавшую школьницу

20 января, 21:52

В полиции рассказали, как выглядит девочка

/ Фото: Нацполиция

Голосеевским УП ГУНП в г.. Киеве, где ранее по дороге из театра пропала девушка, разыскивается малолетняя Булах Таисия Вячеславовна, 2006 г.р., которая 18.01.2020 ушла из дома в г.. Киеве и по настоящее время не вернулась.

В пресс-службе полиции рассказали, как выглядит девочка.

Приметы пропавшей: на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, средней длины.

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Была одета: черное длинное пальто с искусственным рыжим мехом на воротнике , черные брюки и черные сапожки из ткани.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Стоит отметить, что в сентябре минувшего года Таисию уже разыскивала полиция. Тогда девочка тоже ушла из дома.

Также в Киевской области разыскивают 16-летнюю Диану Кононенко. Девушка ушла из дома и с тех пор ее никто не видел. Подросток ушла из дома в селе Здоровка Васильковского района около 08:00 18 января. До сих пор Диана домой не вернулась.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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Киев розыск школьница девочка Полиция Киева

Источник: Сегодня

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