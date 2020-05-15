В Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга": фото и видео

От финансиста требовали денег и угрожали ему убийством

В Киеве полицейские задержали группу людей, которых подозревают в вымогательстве крупной суммы и угрозе убийства.

Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, к стражам порядка обратился руководитель финансовой компании, заявивший, что группа людей требует от него 20 тысяч долларов.

"Мужчина не соглашался на требования злоумышленников, пока они не перешли к решительным действиям – от словесных угроз физической расправы до избиения, даже угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая реальность их угроз, он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "вымогательство". Оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве установили организатора и всех участников преступной группировка – ими оказались шестеро жителей Киева.

"С требованием о возврате якобы 20 тысяч долларов "долга" злоумышленники пришли к руководителю финансовой компании. Сначала лишь угрожали, а потом перешли к физическому насилию и угрозам его убить, или кого-то из членов его семьи", - говорится в сообщении.

В одном из ресторанов Печерского района столицы оперативники с помощью силовой поддержки полка особого назначения задержали подозреваемых.

"Организатор и участники преступной группировки задержаны, им уже сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой людей с угрозой убийства или нанесения тяжелых телесных повреждений, подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы", – добавили копы.

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