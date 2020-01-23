Вымогал 85 тысяч долларов и попался: что и кому обещал полтавский налоговик

К сделке взяточник привлек своего знакомого – он был посредником

Фото: СБУ

В Полтаве поймали очередного взяточника – в этот раз им оказался первый заместитель начальника оперативного управления ГУ ГФС в области.

Выяснилось, что полковник налоговой полиции вымогал от частного предпринимателя 85 тысяч долларов. За такую сумму налоговик обещал мужчине вернуть изъятое имущество и не привлекать его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

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В пресс-службе СБУ рассказали, что к сделке чиновник привлек своего знакомого – он был посредником. Налоговика и его сообщника взяли с поличным – во время получения всей суммы взятки.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Взяточнику теперь грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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