В Киеве слетел с рельсов трамвай

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве в понедельник, 25 ноября, спустя несколько часов после обрыва контактной линии и остановки троллейбусов произошло новое транспортное ЧП. Так, как сообщается в паблике "Киев Оперативный", сошел с рельс трамвай.

"Только что на перекрестке Привокзальной и Харьковского шоссе трамвай сошел с рельсов. К счастью, без пострадавших", – говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный Реклама

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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