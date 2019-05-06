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В Киеве спасатели освободили мальчика, застрявшего в эстакаде для ремонта машин

6 мая, 10:12

Одиннадцатилетнего ребенка с помощью гидравлики освобождали из ловушки

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

Столичные спасатели освободили ребенка, который застрял в конструкции эстакады по ремонту автомобилей на улице Новополевой в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Так, накануне в 16:42 в оперативно-координационный штаб столичных спасателей поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных кооперативов ребенок нуждается в помощи.

"По прибытию спасателей было установлено, что в конструкции эстакады по ремонту автомобилей застряла нога мальчика 2008 года рождения. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ребенка из ловушки", - говорится в сообщении. 

К счастью, здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Буче Киевской области ребенок залез с балкона на втором этаже пятиэтажного жилого дома на крышу пристройки и не смог самостоятельно оттуда слезть. Спасатели помогли ребенку выбраться из ловушки на высоте.

Напомним, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

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Тег Киев, ребенок, спасатели

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