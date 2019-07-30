Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,08

В Киеве суд всю ночь избирал меры пресечения вымогателям, угрожавшим бизнесменам

Сегодня, 10:54

Двух злоумышленников отправили под домашний арест, а остальных - под стражу

/ Фото: pexels.com

В Киеве суд всю ночь избирал меры пресечения вымогателям, угрожавшим бизнесменам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA Происшествия Двух злоумышленников отправили под домашний арест, а остальных - под стражу

Святошинский районный суд Киева избрал меры пресечения участникам банды, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Белой Церкви. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

"Святошинским районным судом г. Киева рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для участников преступной организации, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 УК Украины. Судебные заседания продолжались почти до пяти часов утра. В поддержку подозреваемых в уголовном производстве пришло более 50 человек, которые пытались оказывать давление на судей и прокуроров. Однако, несмотря на все препятствия и затягивание со стороны защиты, суд избрал меры участникам преступной организации, задержанных 27 июля 2019 года", – говорится в сообщении.

Реклама

Двум злоумышленникам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а другим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Работнику полиции, который был пособником в вымогательстве денежных средств с пострадавших, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

В тренде
Почему в Украине обвалился доллар: эксперты назвали причину и нашли негатив

При этом в сообщении прокуратуры не уточняется количество участников преступной группировки, которым была избрана мера пресечения. Однако напомним, что по сообщениям полиции, были задержаны 13 человек. Группировка действовала на территории региона с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

суд вымогательство Белая Церковь

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году
Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
В США создали ракету, которая атакует лезвиями — Хайтек
В США создали ракету, которая атакует лезвиями — Хайтек

Популярные статьи

Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)Происшествия
В Киеве Chevrolet на
В Киеве Chevrolet на "зимней резине" столкнулся с Mitsubishi: четверо пострадавших (фото и видео)Происшествия
В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробности
В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробностиПроисшествия
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видео
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видеоПроисшествия
Смертельное ДТП с пешеходами под Киевом: появились новые подробности и фото
Смертельное ДТП с пешеходами под Киевом: появились новые подробности и фотоПроисшествия