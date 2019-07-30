Двух злоумышленников отправили под домашний арест, а остальных - под стражу

/ Фото: pexels.com

В Киеве суд всю ночь избирал меры пресечения вымогателям, угрожавшим бизнесменам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-07-30T10:54:00+03:00 Происшествия Двух злоумышленников отправили под домашний арест, а остальных - под стражу

Святошинский районный суд Киева избрал меры пресечения участникам банды, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей Белой Церкви. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Святошинским районным судом г. Киева рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для участников преступной организации, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 УК Украины. Судебные заседания продолжались почти до пяти часов утра. В поддержку подозреваемых в уголовном производстве пришло более 50 человек, которые пытались оказывать давление на судей и прокуроров. Однако, несмотря на все препятствия и затягивание со стороны защиты, суд избрал меры участникам преступной организации, задержанных 27 июля 2019 года", – говорится в сообщении.

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Двум злоумышленникам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а другим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Работнику полиции, который был пособником в вымогательстве денежных средств с пострадавших, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

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При этом в сообщении прокуратуры не уточняется количество участников преступной группировки, которым была избрана мера пресечения. Однако напомним, что по сообщениям полиции, были задержаны 13 человек. Группировка действовала на территории региона с 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

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