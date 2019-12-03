В Киеве трое в масках и с ножами похитили у мужчины сумку с крупной суммой и скрылись на BMW

Злоумышленники вырвали из рук пострадавшего сумку, когда тот выходил из банка

/ Фото: Нацполиция

В Голосеевском районе Киева во вторник, 3 декабря, группа неизвестных в масках ограбила мужчину возле одного из отделений "ПриватБанка".

Это произошло около 15:00 на улице Михаила Ломоносова, 50\2, сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Преступники, предварительно, трое мужчин, вырвали из рук пострадавшего сумку, когда тот выходил из банка, и скрылись на BMW X5. В городе ввели оперативный план "Перехват".

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В сумке находились ключи от автомобиля и деньги в сумме 70 тысяч гривен. Кроме того, грабители с помощью ножа пробили колеса автомобиля мужчины, которого обокрали.

Патрульная полиция разыскивает подозреваемых. На месте работала следственно-оперативная группа.

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Ранее в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгамииз машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

А в Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов. На территории города копы ввели план "Перехват".

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