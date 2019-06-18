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Ограбление в Харьковской области: разбойники отобрали у местных жителей миллион гривен

18 июня, 19:06

Четверо разбойников отобрали у семьи крупную сумму

Фото: Pixabay

В Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

Так, 17 июня в Краснокутское отделение полиции поступило сообщение от 44-летнего жителя села Павловка, который заявил, что около 3:30 произошло ограбление его дома. Мужчина сообщил, что нападавшие были одеты в спортивные костюмы, капюшоны и балаклавы.

Они держали в руках предмет, похожий на пистолет, связали супругов и угрожали им расправой, если те не отдадут деньги. По информации стражей порядка, полицейские отобрали у супружеской пары 40 тысяч долларов (более миллиона гривен), 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и три мобильных телефона, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время супруги сумели самостоятельно освободиться и сообщить об ограблении в полицию, однако за медицинской помощью они обращаться не стали. Было открыто уголовное производство по статье "разбой".

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег разбой, ограбление, нападение, харьковская область

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