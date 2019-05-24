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В Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов

24 мая, 12:06

На территории города копы ввели план "Перехват"

У водителя Jaguar, угрожая ножом, отобрали крупную сумму
У водителя Jaguar, угрожая ножом, отобрали крупную сумму. Фото: Информатор

В Днепре посреди улицы двое мужчин ограбили местного жителя, который сидел в своей машине – у пострадавшего отобрали сумку с 20 тысячами долларов.

По предварительной информации, мужчина находился в своем Jaguar, когда к нему подъехали на автомобиле несколько человек и разбили окно в машине. После этого, угрожая ножом, у него отобрали деньги и скрылись, сообщает "Информатор".

После инцидента в городе ввели план "Перехват". Все детали и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег разбой, ограбление, Днепр, нападение, ягуар, Jaguar

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