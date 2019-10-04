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В Киеве водитель легковушки напал с кулаками на маршрутчика: видео

4 октября, 11:00

Мужчина, передвигавшийся за рулем Kia, решил разобраться с водителем маршрутки, который якобы не дал завершить ему маневр на дороге

/ Фото: Pixabay

В Киеве водитель легковушки Kia решил с кулаками разобраться с маршрутчиком по причине того, что тот якобы не дал ему закончить маневр на дороге. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Водитель Kia Sportage решил, что, завершая маневр, он должен ехать по автобусной полосе, но его не пустил водитель маршрутки. После этого водитель Kia, восточной национальности, решил что его оппонент не прав и решил на остановке "Питерская" помахать кулаками", – говорится в сообщении, под которым также опубликовано видео инцидента.

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Ранее двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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ДТП маршрутка драка

Источник: Сегодня

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