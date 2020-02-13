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В Киеве водитель не пропустил скорую на глазах у копов и тут же поплатился: видео

13 февраля, 14:53

Штраф составляет чуть более 500 гривен

В Киеве около 4:00 в четверг, 13 февраля, водитель Renault Clio на глазах патрульных полицейских не пропустил машину скорой помощи, за что получил штраф.

"Почти на пустом Харьковском шоссе водитель Renault Clio не захотел предоставить преимущество в движении автомобилю скорой, а наоборот ускорился перед ней", – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.

Также копы опубликовали соответствующее видео.

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На водителя инспекторы отдела организации дорожного движения вынесли постановление по ч.3 ст.122 КУоАП. На данный момент ответственность за нарушение предусмотрена в виде штрафа в 510 гривен.

Кроме того, полиция напомнила, что с 13 февраля по всей Украине проходит профилактическая акция "Внимание! Спецсигнал!".

Ранее в Одессе патрульные провели акцию "Дай дорогу 103". Во время таких акций копы раздают информационные флаеры и рассказывают водителям о необходимости пропускать спецтранспорт, а также проводят рейды и штрафуют недобросовестных автолюбителей. Рейды проводятся в разных районах.

Также журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

Кроме того, сообщалось, что в Днепре полиция устроила охоту на водителей, которые не пропускают скорые.

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Киев скорая помощь спецсигналы

Источник: Сегодня

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