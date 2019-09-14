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В Киеве вспыхнул мощный пожар на Гидропарке: появились фото и видео

14 сентября, 19:53

Огонь вспыхнул в пляжном комплексе, а дым был виден на двух берегах Днепра

Пожар был виден с обоих берегов Днепра

Пожар был виден с обоих берегов Днепра / Фото: Украинская правда

В Киеве вспыхнул мощный пожар в пляжном комплексе Bora Bora Beach Club, расположенном на пляже "Молодежный" в Гидропарке. Огнем было охвачено несколько построек комплекса, а густой черный дым был виден с обоих берегов Днепра.

"Горит Bora Bora Beach Club на острове. Пока это вся информация, подробнее смогу сообщить позже", – заявила пресс-секретарь управления ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает "Украинская правда".


Фото: Украинская правда

Позже в ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в 17:08 на острове Долобецкий в одноэтажном здании клуба – огнем было охвачено около 500 квадратных метров.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, а к борьбе с пожаром привлекался 51 боец ГСЧС и девять единиц техники, в том числе пожарные катера.


Фото: пресс-служба Управления ГСЧС в Киеве

Вскоре спасатели заявили, что в 18:04 пожар был локализован, а в 18:34 полностью ликвидирован.


Фото: Украинская правда

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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