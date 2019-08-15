В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП

После пожара в маршрутке на Лесном в Киеве произошло новое ЧП с общественным транспортом. Как сообщает "Информатор" в паблике в Facebook, утром 15 августа недалеко от станции метро "Лесная" взорвалась маршрутка и полностью сгорела.
Как рассказал водитель транспортного средства, маршрутка Киев – Бровары стояла на конечной станции, он услышал хлопок, потом в машине произошло задымление, он успел покинуть авто. После этого маршрутка загорелась и сгорела дотла.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ГСЧС и полиция, которая будет устанавливать обстоятельства инцидента.
При этом прохожие, которые часто ездят по этому маршруту, рассказали, что на Лесном давно продолжаются "маршрутные войны", поэтому инцидент может касаться конфликта перевозчиков.
Ранее сообщалось, что в Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".
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