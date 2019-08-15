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В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП

Сегодня, 09:58

Водитель маршрутки рассказал, что услышал хлопок, а потом в транспортном средстве произошло задымление

После пожара в маршрутке на Лесном в Киеве произошло новое ЧП с общественным транспортом. Как сообщает "Информатор" в паблике в Facebook, утром 15 августа недалеко от станции метро "Лесная" взорвалась маршрутка и полностью сгорела.

Как рассказал водитель транспортного средства, маршрутка Киев – Бровары стояла на конечной станции, он услышал хлопок, потом в машине произошло задымление, он успел покинуть авто. После этого маршрутка загорелась и сгорела дотла.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ГСЧС и полиция, которая будет устанавливать обстоятельства инцидента. 

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При этом прохожие, которые часто ездят по этому маршруту, рассказали, что на Лесном давно продолжаются "маршрутные войны", поэтому инцидент может касаться конфликта перевозчиков.

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Ранее сообщалось, что в Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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Киев пожар маршрутка

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