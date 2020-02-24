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В Киеве на Троещине взорвали отделение банка: появились фото и видео

24 февраля, 10:47

Взрыв прогремел на проспекте Владимира Маяковского

В Киеве посреди ночи, 24 февраля, прогремел взрыв – неизвестные взорвали отделение банка на проспекте Владимира Маяковского, 26.

Как сообщает "Информатор", все произошло около 01:55, но копам об этом сообщили позже – в 03:20. Жители соседних домов рассказали, что слышали громкий хлопок.

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В результате взрыва здание получило серьезные повреждения. Целью преступников, скорее всего, был банкомат, но он остался целым. На месте работали полицейские, которые и выяснят все подробности инцидента.

Ранее мы писали, что банкомат в отделении банка в Запорожье взорвали с помощью воздушных шариков. Видео подрыва опубликовали в сети.

А в Николаеве ночью в воскресенье, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города.

Кроме того, ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы.

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